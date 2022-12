Manufatti abusivi a Reggio, il Comune affida a Castore le demolizioni

Si affida alla società in house Castore la demolizione coatta degli immobili abusivi. Operazione con cui l'amministrazione comunale intende snellire i tempi di intervento. Uno stanziamento di circa 500 mila euro destinato alle demolizioni di immobili individuati secondo le priorità che l’Ente ha puntato. E di emergenze, su un territorio che in più parti risulta sfigurato dal dissesto idrogeologico, dalla cementificazione selvaggia, dal consumo di suolo e dall'illegalità diffusa, se ne contano diverse.

Da decenni le associazioni ambientaliste denunciano come la Calabria e Reggio non fa certo eccezione, sia una delle regioni con il più alto tasso di reati nel ciclo del cemento. Tante le ordinanze di demolizioni emesse e mai eseguite, secondo un report di Legambiente poco più del 30% a livello nazione con una forbice tra nord e sud che continua ad allargarsi.

Dal 2004 al 2020, in Calabria su 1.192 ordinanze di demolizione emesse, solo 133 sono state eseguite, ovvero l'11,2%. In questo contesto si inserisce l'iniziativa con cui l'ente ha destinato delle risorse alle attività di abbattimento. Una nuova sensibilità sollecitata dagli scenari apocalittici che i cambiamenti climatici prefigurano. Un approccio quello adottato dall’ente in cui l’attività di demolizione, è intesa quale sviluppo conclusivo dell’opera di repressione dell’abusivismo, requisito di effettività della sanzione e, al contempo, strumento di tutela del territorio e di sensibilizzazione ad un uso ordinato e rispettoso del territorio quale bene comune e primario.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata