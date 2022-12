Monasterace, scoperti 350 metri cubi di rifiuti abbandonati. Scatta la denuncia

Azienda agricola denunciata per danno ambientale. Il titolare della società "Florinnova srl", azienda del settore florealicolo con sede a Monasterace, nella Locride, è stato denunciato dal nucleo di Polizia ambientale marittimo per deposito non autorizzato e incontrollato di rifiuti, con l’aggravante della miscelazione dei reflui industriali senza autorizzazione e senza alcun processo depurativo.

Nell’azienda, che insiste su una superficie di 70 mila metri quadrati, dotata di quattro serre, tre capannoni adibiti a deposito, uffici, celle frigorifere, centrale termica e officina meccanica, gli operatori della Polizia ambientale hanno scoperto un’area su cui giacevano circa 350 metri cubi di rifiuti abbandonati all’aperto. I rifiuti - tra cui anche le acque di lavorazione delle serre, della centrale termica e dell’impianto di concimazione - risultano sversati direttamente nel terreno, senza precauzione rispetto alla salvaguardia delle falde acquifere. L’azienda, infine, era sprovvista dell’autorizzazione unica ambientale e del certificato di prevenzione degli incendi.

