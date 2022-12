Lazzaro, violenta rapina in una rivendita di tabacchi: un ferito

Poco prima dell’orario di chiusura hanno fatto irruzione nella rivendita di tabacchi. Sotto la minaccia di una pistola hanno immobilizzato il padre della titolare, che ha tentato di reagire ma è stato colpito alla testa col calcio dell’arma, rimanendo leggermente ferito; quindi si sono impossessati del contante contenuto nella cassa e sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. La rapina è stata messa a segno ai danni del tabacchino ubicato sulla via Nazionale, a Lazzaro di Motta San Giovanni.

Secondo quanto si è appreso, i malviventi sono entrati in azione intorno alle 19,45 di sabato. Ad agire sono stati in due, entrambi col volto coperto. In quel momento all’interno dell’esercizio commerciale c’era soltanto il padre della titolare. Per fargli capire che non avevano intenzione di scherzare, il malvivente armato di pistola gli si è diretto contro urlandogli di non muoversi, senza però sortire l’effetto sperato. Il “padrone di casa” ha infatti provato a reagire ma è stato colpito violentemente alla testa con il calcio dell’arma. Elementi utili all’identificazione dei rapinatori potrebbero emergere dalle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza.

© Riproduzione riservata