Migranti: "Rise Above" attracca a Gioia Tauro con 27 profughi a bordo

La navetta «Rise Above» della Ong tedesca 'Mission life line', è attraccata stamattina nel porto di Gioia Tauro.

A bordo, 27 persone, profughi di nazionalità siriana, tra cui nove donne, due bambini e tre anziani. «Rise Above» ha avuto da parte delle autorità italiane una concessione speciale, in attesa del nuovo regolamento in materia che il governo sta preparando. La navetta, ormeggiata in una zona del porto distante dal terminal container, rimarrà a Gioia Tauro il tempo necessario per consentire lo sbarco dei profughi. L’operazione è coordinata dalla prefettura di Reggio Calabria.

