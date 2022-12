Locri, i Favasuli padre e figlio condannati per l’omicidio di Salvatore Pangallo

Il processo per l’omicidio di Salvatore Pangallo, assassinato il 9 novembre 2020 ad Africo, si concluso con la condanna di Pietro Favasuli a 16 anni di reclusione e di Santoro Favasuli a 14 anni e 6 mesi. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di assise di Locri (presidente Amelia Monteleone, giudice Mariagrazia Galati), dopo 7 ore di camera di consiglio. Dalla lettura del dispositivo emerge l’avvenuta esclusione in capo ai due imputati delle aggravanti contestate, in particolare, della premeditazione e dei futili motivi, mentre sono state riconosciute a entrambi le attenuanti generiche. La Corte ha, infine, applicato la riduzione per la scelta del rito. Questo ultimo è stato riconosciuto dai giudici per via delle aggravanti contestate in origine dalla Procura di Locri, che non avevano consentito di accedere al rito abbreviato. Sul punto i magistrati hanno recepito le argomentazioni difensive rappresentate dall’avv. Lorenzo Gatto, difensore di Santoro e Pietro Favasuli, rispettivamente padre e figlio, quando il penalista reggino in sede di requisitoria ha evidenziato, tra l’altro, che «nell’azione delittuosa che è costata la vita a Salvatore Pangallo non c’è la premeditazione e non ci sono i futili motivi».

