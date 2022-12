Reggio Calabria, auto travolge un pedone. Donna in prognosi riservata

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Sbarre a Reggio Calabria. Un pedone, una signora di 81 anni, è stata investita da un'autovettura condotta da un cittadino che si è subito fermato per prestare soccorso. Il sinistro ha purtroppo causato gravi lesioni alla malcapitata anziana. I sanitari del GOM, dove la paziente è giunta immediatamente dopo l'incidente, hanno riservato la prognosi. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso.

