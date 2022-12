Si perde tra le campagne nel Reggino, donna viene ritrovata dai vigili del fuoco

Alle ore 6:45 circa la sala operativa dei Vigili del fuoco veniva allertata dai Carabinieri della stazione di Candidoni per la scomparsa di persona dalla serata di ieri. La Sala operativa 115 ha provveduto ad inviare sul posto la squadra del locale distaccamento di Polistena che, attraverso la geolocalizzazione del cellulare della signora dispersa, individuavano l’area interessata.

Seguendo una strada sterrata, i Vigili del Fuoco raggiungevano la malcapitata rassicurandola in attesa dell’intervento del personale sanitario del 118 per constatare le reali condizioni di salute. La donna, a scopo cautelativo, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata