Tre milioni per il Lido comunale di Reggio e il “ritorno” delle Circoscrizioni

Ci aveva pensato anche qualche fa. E il seme di allora ha prodotto frutti interessanti: Reggio avrà di nuovo le sue Circoscrizioni. Uno strumento importante per avvicinare il potere al territorio e per consentire ai cittadini di fare sentire meglio la loro voce. Un risultato superlativo portato a casa dall’on. Francesco Cannizaro con un altro emendamento che ha “arricchito” la nuova legge finanziaria. «In Parlamento abbiamo sempre con lo stesso obiettivo: dare alla nostra città, alla nostra provincia, alla nostra regione, strumenti per poter migliorare – dichiara Cannizzaro –. E anche stavolta portiamo a casa risultati concreti per Reggio e la provincia. Interventi tangibili, come quelli degli anni scorsi per il Porto e l’Aeroporto.”

Il parlamentare azzurro, questa volta, è riuscito a fare passare in Commissione Bilancio ben quattro emendamenti. Il primo emendamento riguarda l’istituzione (in realtà un ripristino) delle circoscrizioni nel Comune di Reggio Calabria, con annesso contributo di 700mila euro. Anni fa erano 15, le nuove probabilmente saranno 6, ma la decisione finale spetterà comunque al Consiglio comunale. Si tratta di un’idea lanciata proprio dal deputato reggino di Forza Italia qualche tempo fa, che prevede l’allineamento allo Statuto di tutte le altre città metropolitane d’Italia e quindi una piccola rivoluzione amministrativa che modifica l’assetto territoriale, realizzando un utile decentramento comunale.

