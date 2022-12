Roghudi, in fiamme l’auto del consigliere comunale Paolo Latella

Data alle fiamme l’autovettura di un consigliere comunale di Roghudi. Appiccato da ignoti nella serata di mercoledì, l’incendio ha danneggiato la parte anteriore e laterale della Suzuki che il proprietario Paolo Latella aveva lasciato parcheggiata davanti alla sua abitazione. Sull’episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo, diretta dal capitano Daniele Barbero. Ignote le cause.

Immediata la reazione del consiglio comunale che, nella giornata di ieri, si è riunito per esprimere solidarietà al proprio componente e condannare il gesto. «L’amministrazione comunale – è stato evidenziato durante il dibattito – è profondamente rammaricata per l’accaduto e, ove venisse confermata una matrice dolosa, dichiara indignazione e ferma condanna per il deprecabile e indegno atto criminale perpetrato ai danni del consigliere».

A seguire gli interventi del vicesindaco Nino Maesano e della presidente del consiglio, Donatella Maesano, che hanno manifestato «piena solidarietà al collega amministratore». Il sindaco Pierpaolo Zavettieri «nell’esprimere incondizionata vicinanza e condanna per il vile gesto», ha evidenziato come «la comunità di Roghudi nei corso del mandato elettorale abbia raggiunto importanti obbiettivi sul piano della crescita sociale e culturale senza aver mai registrato simili deprecabili atti criminosi».

