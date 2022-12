Sport, musica, arte e storia: a Reggio prosegue la festa per i Bronzi

Dal 27 dicembre al 2 gennaio, il Lungomare Falcomatà si arricchirà di una nuova area di intrattenimento dedicata alle festività natalizie: il “Cube stage for christmas”. Si tratta di un appuntamento sul quale gli enti promotori: Regione, che ha finanziato l’evento, Città metropolitana e Comune, proseguiranno a offrire un ulteriore omaggio ai Bronzi di Riace, nel 50° del loro ritrovamento. Dopo il Festival nazionale del Cinema di Roma e prima di fare tappa ai festival internazionali di Berlino e Cannes, l’innovativa esperienza del “Cube stage” fa tappa in riva allo Stretto, nell’area antistante la stazione Lido, con un ricco cartellone di eventi animati dalle eccellenze reggine dello sport, della musica, dell’istruzione e della gastronomia.

Ieri a Palazzo San Giorgio, insieme agli organizzatori, rappresentati dalla vicepresidente della Regione, Giusy Princi, il sindaco f.f. Paolo Brunetti, il sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, è stato illustrato tutto il programma, con la promessa di proseguire la sinergia istituzionale per la valorizzazione dei Bronzi di Riace anche nel 2023. «I Bronzi di Riace hanno assunto una forte identità calabrese – è stato detto – l’impegno andrà oltre l’anno del cinquantesimo dal ritrovamento».

