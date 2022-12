Una persona, caduta in mare per il ribaltamento di una barca, è stata recuperata ieri da una motovedetta della guardia costiera di Reggio Calabria coordinata dalla Capitaneria di porto di Messina, a un miglio dalla costa calabra in località Pellaro. Parenti e amici hanno riabbracciato il naufrago non appena ha toccato terra.

© Riproduzione riservata