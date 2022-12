Mense nelle scuole paritarie di Reggio, il Comune... perde

Mancata sottoscrizione del servizio mensa tra il Comune e alcune scuole paritarie per gli anni 2019-2020, arriva una sonora bocciatura e condanna per Palazzo San Giorgio. La vicenda riguarda una serie di scuole paritarie: Società Cooperativa Sociale "Sacro Cuore", Associazione-Scuola Infanzia Paritaria, "San Francesco Da Paola", Società Cooperativa Sociale "San Rocco", Cooperativa Sociale-Scuola Materna Privata "Green Island", Società Cooperativa Sociale, "Kindergarten", Associazione-Scuola Infanzia Paritaria "Biancaneve", associazione-Scuola Infanzia Paritaria "Topolino & Company", Associazione Socio Culturale "World' S School" che con i legali Fortunato Altomonte e Pasquale hanno proposto ricorso al Tar. La convenzione era stata sottoscritta regolarmente negli anni scorso ma poi il Comune si era rifiutato di stipulare per l’anno scolastico 2019/2020 la convenzione con lle scuole che pure avevano inoltrato atti di sollecito sia ai fini della stipula che ai fini della liquidazione delle somme ancora dovute.

I giudici del Tar ricostruiscono la vicenda e la normativa ricordando che: «Nella Regione Calabria l’attuazione delle misure volte alla tutela del diritto costituzionale allo studio ha avuto luogo con l’approvazione della legge regionale numero 27/1985 che ha confermato (artt. 4,5 e 11) l’obbligo del Comune nei confronti delle scuole non statali di riconoscere i benefici di contribuzione economica derivanti dall’offerta dei servizi mensa e trasporto, attraverso la stipula di apposita “convenzione” e sulla scorta di successiva rendicontazione annuale da parte dei soggetti beneficiati.

