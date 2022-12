Gioiosa Ionica, beccato con 5 bombe carta e 18 candelotti. Denunciato un 28enne

Ieri a Gioiosa Ionica (in provincia di Reggio Calabria), gli agenti della polizia di Stato del commissariato di P.S. di Siderno, nell’ambito di un apposito servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati di fabbricazione, detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente, hanno sequestrato materiale esplodente ed esplosivo detenuto illecitamente.

Effettuata una perquisizione in un’abitazione di un 28enne di Gioiosa Ionica, estesa anche al veicolo in uso allo stesso ed hanno rinvenuto e sequestrato il seguente materiale: 27 confezioni di materiale esplodente categoria F2 e F3 per un quantitativo di massa attiva NEC di 11.460,25 kg; 18 candelotti di cat. IV denominati Super Cobra per un quantitativo di massa attiva NEC di 647 grammi; 5 bombe carta di fattura artigianale classificato come materiale esplosivo per un quantitativo di massa attiva NEC di 752 grammi.

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà ed il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Nella mattinata odierna, con ausilio dell’artificiere della Polizia di Stato, come disposto dall’autorità giudiziaria, ha provveduto alla distruzione dei 18 candelotti e delle 5 bombe carta, ritenuti materiale altamente pericoloso.

© Riproduzione riservata