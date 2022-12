Villa San Giovanni, bossoli al consigliere Siclari: in aula scatta la solidarietà

Un civico consesso, l’ultimo del 2022, aperto con la notizia, data dal sindaco Giusy Caminiti, di un atto intimidatorio nei confronti di Daniele Siclari, consigliere di minoranza e coordinatore cittadino di Forza Italia, al quale è stato destinato un pacco con dei bossoli. Clima abbastanza provato, quindi, per l’avvio dei lavori. «Gesto inqualificabile – ha detto Caminiti – che ha toccato l’intero consesso: non immaginavamo di aggiungerci alle quasi 250 intimidazioni che hanno interessato altri amministratori. Proseguiremo a lavorare con profondo senso delle istituzioni e del dovere e continueremo a sognare una comunità diversa da quella che avrebbe voluto disegnare chi ha compiuto l’atto, cercando di imporsi con logiche che vanno al di là dei limiti sociali e civili». Il capogruppo d’opposizione Marco Santoro ha rimarcato che il grave episodio «non sortirà effetti: assolveremo come sempre al nostro ruolo, con maggiore energia nel nuovo anno, confidando nelle indagini e nel fatto che la vicinanza del consiglio rappresenti quella dell’intera collettività».

«Chi pensava di scalfirmi ha sbagliato, mi dedicherò ancor meglio alla mia attività professionale e al servizio verso la comunità», ha poi voluto sottolineare Siclari ringraziando per la solidarietà che lo ha accolto in aula, dove ha voluto comunque presenziare. Ecco che per rispondere a quanto accaduto, a dimostrazione di un impegno ancor più corposo, il consiglio si è svolto secondo quanto calendarizzato.

