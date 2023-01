Caulonia, incidente stradale nel giorno di Capodanno. Grave un giovane

Giornata di incidenti stradali ieri in Calabria nel giorno di Capodanno. Oltre a quello mortale avvenuto in serata nel Vibonese sulla Trasversale delle Serre, un altro grave incidente autonomo è avvenuto ieri a Caulonia sulla provinciale che collega il paese alla frazione marina. L'auto guidata da un giovane di 22 anni è sbalzata fuori strada nei pressi di un curvone e il ragazzo sarebbe stato scaraventato fuori dall'abitacolo riportando ferite gravi. Il giovane si trova attualmente ricoverato in rianimazione al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Annullato il concerto di Capodanno

“Comunichiamo che visto il grave incidente stradale avvenuto questa mattina che ha coinvolto un giovane della nostra comunità, il Concerto di Capodanno in programma per questa sera è stato annullato. Ci ritroveremo ugualmente alle ore 21:00 in Chiesa Matrice per un momento di preghiera comunitaria con l’augurio di riavere presto Giuseppe nuovamente tra noi. Forza Giuseppe”. E’ quanto comunicato ieri dall’associazione Musicale Culturale “Pietro Di Mauro” di Caulonia.

© Riproduzione riservata