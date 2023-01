Casa di cura abusiva, blitz dei Nas a Reggio: nove anziani ricollocati in altre strutture

Sequestrata dai carabinieri dei Nas una struttura per disabili mentali di Reggio Calabria, risultata priva di autorizzazione nonchè dei requisiti minimi per svolgere la propria attività. Ricollocati, presso altra struttura idonea, i 9 ospiti che erano presenti al momento del controllo. Denunciata in stato di libertà la titolare, ritenuta responsabile anche della detenzione di 10 kg di alimenti vari in cattivo stato di conservazione. Il valore dell’infrastruttura, sottoposta a vincolo, è di 500.000 euro.

