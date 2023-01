Finalmente la manutenzione, due progetti per la tendopoli di S. Ferdinando

Si stringono i tempi per l’avvio nell’area industriale di una manutenzione straordinaria della tendopoli, di cui era stato preannunciato lo smantellamento, considerata la situazione di degrado in cui è ridotta.

I lavori sono stati finanziati dal Ministero dell’Interno, come comunicato a suo tempo dalla Prefettura di Reggio Calabria, con un contributo di 250mila euro concesso al Comune di San Ferdinando.

Al fine di non incorrere nella perdita del finanziamento, l’amministrazione comunale ha affidato al responsabile dell’Area tecnica l’incarico per il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione, misura e contabilità per poter procedere tempestivamente all’avvio dei lavori previsti. Il tecnico Ferdinando Laruffa ha già predisposto il progetto del primo lotto dell’importo di 175mila euro e quello del secondo lotto di 75mila euro, trasmettendo la determinazione adottata al responsabile del Settore finanziario Vincenzo Macrì, che ha espresso il proprio parere favorevole.

