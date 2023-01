Lido Comunale di Reggio, gli attesi lavori: passano dall’esito delle indagini

Ancora tutto fermo. Al netto di annunci, proclami e finanziamenti in vista per il Lido Comunale nulla di nuovo è maturato. Il percorso di ristrutturazione della storica struttura balneare infatti rimane impantanato nei meandri della burocrazia. Certo il progetto in linea di massima c'è. Ma perché la macchina si muova occorre che il Comune invii alla Soprintendenza l'esito dei carotaggi che sono stati eseguiti sulla struttura. L'intervento sarà di natura prettamente conservativa e dovrà coniugare la fondamentale esigenza della sicurezza della struttura alla valorizzazione dell'area che oggi con il nuovo waterfront ha ritrovato nuovo smalto. Ma i ritardi sull'operazione sono ormai lunghissimi. E i canali di finanziamento attendono da anni, prima per un lunghissimo contenzioso burocratico sul valore storico dell'immobile e poi sulle procedure burocratiche.

