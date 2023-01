Asp Reggio, ecco il piano d’intervento per migliorare l’edilizia sanitaria

Un programma che prevede interventi per 128 milioni di euro per il prossimo triennio. L'Asp traccia il programma dei lavori che interesseranno le strutture dell'Azienda. Operazione sull'edilizia sanitaria che destina al 2023 circa 21,5 milioni di euro, che diventano quasi 49 milioni per l'anno successivo e arrivano a 58milioni per il 2025. Entrate aventi per la quasi totalità una destinazione vincolata per legge, salvo uno stanziamento di 150mila euro per l'anno in corso e uno di 960mila per il prossimo.

Interventi che potrebbero davvero restituire un volto più efficiente ai presidi sanitari del territorio. Ma la storia delle opere pubbliche del territorio è fatta di fiumi di risorse arrivate e mai spese, finite nelle paludi della burocrazia, dei mille ricorsi, delle procedure contorte.

Da dove cominciare? Intanto dall'ottemperanza alle prescrizioni indicate dai Nas per la sede ex Inam. Gli interventi messi in campo alla luce della legge che disciplina le opere sull'edilizia sanitaria prevedono la realizzazione del poliambulatorio di Caulonia (cui sono destinati oltre 700mila euro 200 mila il primo anno e 500mila per il 2024) e poi è previsto un capitolo importante per la ristrutturazione e messa norma del presidio ospedaliero di Locri, che prevede un investimento di 500 mila euro nell'anno in corso, 7 milioni per il prossimo anno e 6,9 milioni per il 2025.

