Aeroporto di Reggio, primo passo per la rinascita

È un passo importante quello segnato dalla Sacal per l’aeroporto di Reggio. L’aerostazione sarà interamente rinnovata con 13 milioni di euro. La società che gestisce gli scali calabresi ha provveduto ad aggiudicare la gara milionaria al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese “Consorzio Stabile Infra.tech S.c. A R.l.”.

Una procedura che aveva come termine di ricezione delle offerte a novembre e che nel periodo natalizio è stata aggiudicata. Come si diceva in precedenza è il primo e più corposo passo verso un aeroporto moderno e funzionale che sappia accogliere nuove compagnie quando effettivamente i vincoli operativi saranno davvero allentati. Ma proprio questa procedura che ha ottenuto un primo via libera dall’Enac con la sclassifica di categoria del “Tito Minniti” potrebbe avere ulteriori vantaggi con uno scalo nuovo e nuove infrastrutture operative. Anche per questo si sta cercando di accelerare e alcuni piccoli interventi sono già partiti all’interno dell’area aeroportuale. Non quelli previsti nel bando da 13 milioni di euro che dovrebbero invece attendere qualche settimana prima di muovere i primi passi, sempre se tutto filerà liscio.

