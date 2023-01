Reggio, i cittadini di Mosorrofa esasperati. "Pronti a scendere ancora in piazza"

Nuovo anno, antichi problemi per i cittadini di Mosorrofa, frazione di Reggio Calabria posta sopra la collina di San Sperato. La cittadinanza ha avuto un incontro in prefettura dove hanno dialogato, tra gli altri, anche con l'assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese. I cittadini della popolosa frazione chiedono interventi immediati che non sono ancora stati messi in atto.

"I cittadini di Mosorrofa rappresentati dal presidente del Comitato di Quartiere e altri sette componenti il

comitato tra cui una mamma, il parroco, il medico del paese, un universitario, un impiegato, un lavoratore

dipendente e un ingegnere pensionato hanno incontrato in prefettura l’assessore ai lavori pubblici del

comune Rocco Albanese per fare il punto della situazione dello sviluppo di quanto pattuito nell’ultimo incontro.

Nell’introduzione il presidente Pasquale Andidero ha messo in evidenza e sottolineando che le promesse fatte

dall’assessore Albanese nell’incontro del 1 dicembre 2022 ad oggi son ancora tutte da verificare, nulla si è fatto ad eccezione di un inizio dei lavori, che peraltro procedono molto a rilento, nella zona franata della San

Sperato Mosorrofa. Buche, guard Rail, spazi pubblici e servizi, attività ludiche, discariche abusive, cimitero

niente si è visto per cui il comitato dei cittadini di Mosorrofa ha ribadito la propria contrarietà a questo modo

di operare del comune e in mancanza di reali soluzioni si dice pronto a scendere nuovamente in piazza.

L’assessore Albanese comunica che è in fase di approvazione il bilancio comunale e in questo bilancio ci sono

tante iniziative per Mosorrofa. Il Comitato, molto dubbioso, chiede un’anticipazione delle proposte messe in

cantiere ma l’assessore rimanda tutto all’approvazione del bilancio. Interviene allora il Prefetto che si fa

garante degli sviluppi delle problematiche e indice per la settimana successiva all’approvazione del bilancio

un altro incontro in prefettura dove l’assessore Albanese si impegna a relazionare su tutte le opere che

riguarderanno Mosorrofa inserite in bilancio con le tempistiche di realizzazione. Il Comitato accetta la

proposta e chiede all’assessore come segno di buona volontà del comune di coprire al più presto almeno le

buche che rendono molto problematica la viabilità della San Sperato Mosorrofa. Se c’è la volontà almeno

questo piccolo gesto l’amministrazione deve farlo perché noi riteniamo impossibile che non si trovi il

materiale per coprire una trentina di buche".

