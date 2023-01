Tumori, a Reggio il rischio maggiore è per uomini e anziani

Nel territorio metropolitano reggino si registrano 2.782 casi di neoplasia. Lo si evince dal terzo report pubblicato dalla struttura dell’Azienda sanitaria provinciale denominata “Registro tumori”, che in quest’occasione è stato curato dal commissario dell’Azienda Lucia Di Furia e da Santa Valenti Clemente, Romina Vincenzi, Ivan Rashid.

Il 54% dei casi interessano gli uomini, il restante 46 delle donne. Lo studio riporta anche informazioni sull’età di diagnosi dei tumori stessi: poco più dell’1% nella fascia fino a 14 anni; il 5% da 15 a 39 anni; per poi salire bruscamente al 34% tra i 40 e i 64 anni e il 60% sopra dei 65 anni.

È il tumore alla prostata quello maggiormente riscontrato negli uomini, seguito da quello al colon-retto (sul quale l’Asp ha avviato una campagna importante di prevenzione proprio nelle scorse settimane) e per finire quello al polmone; per le donne in cima c’è quello alla mammella, poi il colon-retto e quindi la tiroide. Sono 8839 i pazienti oncologici in vita che da 5 anni convivono con la malattia e in testa alle diagnosi c’è il tumore al seno.

