Reggio, tanica di benzina davanti a un ristorante

Sgradita, oltre che preoccupante, scoperta per un esercente-ristoratore del centro cittadino. Una tanica di benzina è stata rinvenuta ieri davanti a un locale di via De Nava: si tratta di bar-ristorante che nelle serate del fine settimane si trasforma in un punto di incontro e aggregazione sociale dei giovani reggine dove spesso organizzano anche feste a tema.

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata quando ancora il locale era chiuso: sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti della Questura, gli investigatori della Squadra mobile e gli esperti della Polizia Scientifica. Avvertito il sostituto procuratore di turno, che ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di raccogliere ogni elemento utile per risalire a chi ha lasciato la tanica di benzina davanti al locale. Acquisite anche le immagini della videosorveglianza del locale stesso e dei locali vicini, essendo una via molto commerciale e trafficata.

Un episodio che rientra nel tristissimo quanto collaudatissimo rituale dei messaggi mafiosi, e nello specifico degli emissari del racket che puntano ad imporre il pizzo rastrellando denaro facile per finanziare le attività del clan dell'area.

© Riproduzione riservata