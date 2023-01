Gianluca Grignani e l'episodio a Reggio Calabria: "Ci arrivò un tavolo in testa..."

Tra i cantanti più attesi all'imminente Festival di Sanremo c'è Gianluca Grignani. Il cantautore classe 1972 è tornato alla ribalta nelle ultime ore dopo aver rilasciato un'interessante intervista al Corriere della Sera. Nel corso del racconto tra aneddoti e fatti risalenti anche al passato ha raccontato di un episodio avvenuto a Reggio Calabria. Un fatto che si incastona in un momento particolarmente difficile nella vita dell'artista milanese. Era il 2009 e Grignani ad un certo punto ha ricordato dell'episodio del concerto in Basilicata a Viggianello quando si accasciò sul palco.

Allora vincevo, rimanevo sempre a galla. Ma quella volta merita di essere raccontata: il giorno prima eravamo a Reggio Calabria in un hotel dove c’era una festa privata. Ci scambiarono per altri e finì male, ci arrivò un tavolo in testa. Il giorno dopo l’agenzia che mi seguiva allora mi fece salire sul palco lo stesso. Mi accasciai apposta, non potevo accettare un trattamento del genere. Poi aggiungo che non sono mai stato un santo e non lo sarò mai”

© Riproduzione riservata