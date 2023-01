Illuminazione pubblica a Reggio: pronta una rivoluzione

Sarà Enel X ad occuparsi, per i prossimi 9 anni, di assicurare al Comune un’illuminazione pubblica sempre più efficiente, in grado di garantire anche un maggiore risparmio energetico. Lo prevede l’attivazione della convenzione Consip, tra l’Ente comunale e la società energetica, aggiudicataria del “Servizio luce 4”. Tale convenzione prevede l’affidamento, ad Enel X, della gestione dell’intero impianto di pubblica illuminazione comunale, attualmente costituito da 25.313 centri luminosi, da 557 quadri elettrici di comando e da 247 lanterne semaforiche. Alla presentazione dei dettagli dell’affidamento, ieri mattina, erano presenti per il Comune il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ed il consigliere delegato alla Pubblica illuminazione Pino Cuzzocrea.

Per Enel X erano, invece, presenti Antonino Toro, Head of business to government Italy, ed i colleghi Mario Daviddi e Francesco Trimarchi. Oltre l’ordinaria conduzione e manutenzione degli impianti e la fornitura di Energia verde, Enel X, attraverso la controllata Enel Sole, effettuerà anche una serie di interventi, a suo carico, i cui lavori dureranno circa 24 mesi e che consentiranno la riqualificazione e l’efficientamento energetico del parco illuminotecnico del Comune.

