Gioia Tauro, primo treno diretto al Nord con le auto elettriche cinesi

Rappresenta un paradigma che finalmente si capovolge la partenza, ieri, del primissimo treno che ha trasportato le autovetture elettriche cinesi sbarcate nel porto di Gioia verso i mercati del centro-nord Italia. Sul convoglio c’erano 208 veicoli diretti a Cassino dove saranno trasferiti via Bisarca presso la sede della “DR Auto Groupe”, a Macchia d’Isernia.

«I treni che risalgono con un carico pagante è una notizia molto importante per l’intermodalità di Gioia Tauro – ha commentato il presidente dell’AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli – fino ad oggi siamo stati abituati ai carichi che giungevano da Melfi, Cassino, dalle fabbriche di “Stellantis” per essere portati oltreoceano, adesso il terminalista “Automar” ha inaugurato il primo di una lunga serie di treni che porterà le macchine verso il Nord e sta lavorando per due tracce ferroviarie settimanali, il lunedì e il venerdì. D’altronde parliamo di commesse per 40 mila auto».

