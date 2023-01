Gravissimo incidente a Reggio Calabria, scontro auto-moto: un 34enne in prognosi riservata

Altro incidente a Reggio Calabria, dopo quello di questa notte. Il sinistro si è verificato oggi alle ore 13 circa a Pellaro. Per cause in corso di accertamento un autoveicolo si è scontrato con una motocicletta. Il conducente del mezzo a due ruote, un giovane di 34 anni, ha avuto la peggio in quanto a seguito del ricovero presso il GOM i medici hanno deciso di riservarsi la prognosi. La Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza sul posto sta effettuando ogni accertamento utile alla ricostruzione della dinamica coordinata dal magistrato di turno che informato dei fatti ha assunto la direzione delle indagini. I veicoli oggetto del sinistro sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell'A.G.

