Reggio, restyling Piazza De Nava pronto a partire. Chieste le autorizzazioni

Il cantiere di Piazza De Nava è pronto a partire. Nei giorni scorsi i rappresentanti della Soprintendenza e della ditta “Apulia” che si è aggiudicata la gara gestita da Invitalia si sono incontrati per aggiornare sulla tempista di consegna del cantiere. Da allora la ditta avrà 45 giorni di tempo per avviare gli interventi di recupero della piazza che tanto sta facendo discutere. Al di là delle polemiche sulle quali la Soprintendenza ha mantenuto sempre un profilo basso e sulle quali non intende tornarci per evitare ulteriori tensioni, il procedimento amministrativo e burocratico è andato regolarmente avanti. Archiviata la fase di congelamento dei lavori per i festeggiamenti in onore del 50. anniversario dal ritrovamento delle due statue dei Bronzi di Riace e quella del ritorno della Madonna della Consolazione all’Eremo, l’amministrazione è davvero pronta per avviare il cantiere.

