Reggio, ristrutturazione del “Granillo”: spinta sull’acceleratore

Ristrutturazione dello stadio Granillo, work in progress. Registrati due “fatti” nuovi nei giorni scorsi: il viaggio a Milano del presidente Marcello Cardona e del proprietario della Reggina, Felice Saladini; una dichiarazione al nostro giornale da parte del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti sull’argomento. Il primo cittadino ha esteso la sua informazione anche sui lavori relativi agli impianti a latere dello stadio di viale Galilei, come la piscina Coni e il “Palloncino”.

Secondo quanto si è appreso, i massimi rappresentanti del club calcistico («stiamo andando avanti in modo efficace», le parole del presidente Cardona) erano nel capoluogo meneghino per incontrare gli esponenti di un’azienda specializzata e discutere i termini del nuovo progetto di ristrutturazione dello stadio. Pratica da inoltrare poi al Comune, una volta redatta.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata