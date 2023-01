Gambarie, giovane donna sbatte contro un palo mentre scia: intervenuto l'elisoccorso

Incidente ieri a Gambarie dove una giovane donna è caduta e ha sbattuto contro un palo, ferendosi. La ragazza ha avuto l'incidente mentre stava sciando nella nota località montana dove era recentemente caduta della neve fresca. La giovane donna è stata prontamente soccorsa dall'elicottero del 118 e trasportata in ospedale. I Carabinieri sono intervenuti per regolare la circolazione, poiché la giornata era molto affollata da appassionati della neve che attendevano di trascorrere una giornata rilassante in montagna.

© Riproduzione riservata