Reggio, tonnellate di cemento tra i palazzi: un parcheggio destinato al nulla

Tonnellate di cemento per un’opera che probabilmente ha perso il suo senso. Stiamo parlando della realizzazione del parcheggio a Rausei, quattro passi dal Grande ospedale metropolitano. È stata sventrata un’area incastrata tra i Palazzi al centro di una zona densamente popolata per dare sfogo alla viabilità “impazzita” nei pressi dei Riuniti. Dopo anni di lavori a intermittenza, polveri e tanti disagi per i residenti c’è un grande scheletro cementizio.



In diverse occasioni gli abitanti della zona hanno sollevato il problema - il parcheggio è stato incastrato in un’area ad alta densità abitativa con piccoli spazi di manovra del cantiere e con una viabilità circostante non certo delle migliori- qui sono esasperati per il degrado che accompagna il blocco del cantiere e l’opera sta mostrando già i segni del tempo con anche ristagni d’acqua. Prima le polveri per lo scavo sotterraneo, poi continui blocchi e ripartenze delle attività fino alla sospensione delle stesse.

