Neve, un altro weekend altro divertimento in arrivo a Gambarie: tutte le novità

Dopo la scorsa bellissima domenica che ha fatto registrare la presenza di diverse migliaia di turisti che a Gambarie hanno avuto la possibilità di divertirsi con la Dama Bianca anche grazie al servizio tra gli altri dei Volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Santo Stefano in Aspromonte; Il Comune e gli Operatori di Gambarie si preparano ad accogliere altrettante gente Domenica 5 Febbraio.

Ad attendere I numerosi turistici, le intramontabili piste Azzurra e Telese sempre aperte e sempre gremite da grandi e piccini ed anche la sciovia Mareneve ed il frequentatissimo campo scuola con il suo tapis roulant.

Novità della settimana sarà l'apertura anche della pista Nino Martino fino all'intermedia, tanto attesa e tanto gradita dai moltissimi sciatori frequentatori del Comprensorio di Gambarie e la riapertura. Altra novità della settimana sarà la possibilità di comprare gli sky pass anche in alcuni punti vendita della città, che al momento sono Acitur in via De Nava e Sport Word in via Pio XI in tal modo si potra’ sopperire alle lunghe file che nel fine settimana si potrebbero trovare nella biglietteria locale.

E’ confermata la disponibilità per gli appassionati sciatori dei 4 minibus per il trasporto da piazza Mangeruca sino alla partenza della Telese ed i posti auto per il parcheggio degli autoveicoli lungo il rettilineo di Cucullaro con la navetta che poi condurrà I pedoni fino al centro di Gambarie.

