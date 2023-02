Piscina comunale di Reggio: finita l'attesa, al via i lavori...

Stavolta ci siamo davvero. Il cantiere apre. Ieri sono stati consegnati i lavori per la riqualificazione della piscina in piazza della Pace. Operazione che in 18 mesi, questi i tempi previsti dovrebbe riconsegnare alla città un impianto nuovo, moderno, confortevole. Un passaggio atteso dal 2018 quando dalla collaborazione tra il Coni nazionale e regionale e l'amministrazione comunale si avviò un percorso capace di intercettare finanziamenti per un totale di 5 milioni di euro arrivati grazie al progetto ministeriale Sport e Periferie. Tante volte era stato annunciato l'avvio dei lavori, ma le proclamazioni erano state accompagnate dalla delusione. Dopo cinque anni di promesse finalmente il cantiere apre.

