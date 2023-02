Reggio, sui rifiuti è di nuovo dentro o fuori. Fissata la nuova udienza sulla gara

L’otto febbraio è la nuova data da segnare sul calendario nella lunga telenovela dell’appalto per il servizio di igiene urbana in città. In quella data i giudici del Tribunale amministrativo regionale torneranno ancora una volta a occuparsi della vicenda dello scontro tra “Ecologia Oggi” e il Comune che ha confermato Teknoservice al timone del servizio.

Si tratta del nuovo ricorso dell’azienda lametina che non molla dopo la decisione della commissione di gara di Palazzo San Giorgio di confermare la Teknoservice adempiendo a quanto aveva previsto il Consiglio di Stato sull’obbligo di motivazione della scelta e sopra sul concetto di equivalenza dell’offerta.

Una decisione che era arrivata dal Consiglio di Stato a fine ottobre scorso secondo la quale «il Comune, dovrà procedere ad una rinnovata e motivata valutazione specifica e puntuale dell’offerta della Teknoservice in punto di equivalenza funzionale (e di effettiva idoneità al conseguimento dei prefissati obiettivi di raccolta differenziata) delle modalità di raccolta ivi proposte rispetto alle indicazioni operative». Adempimento eseguiti dai commissari di gara a fine dicembre scorso e che hanno confermato la scelta di lasciare Teknoservice al timone del servizio.

