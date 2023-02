De Carlo, Cimarosa e Liuzzo: sfilano a Reggio i pentiti in “Epicentro”

I collaboratori di giustizia continuano a sfilare in Tribunale nel processo “Epicentro”. In rapida successione davanti al collegio presieduto dalla dottoressa Silvia Capone (giudici a latere Carla Costantino e Marco Cerfeda), la Procura antimafia ha citato sul banco dei testimoni, per rafforzare il quadro delle accuse alle ’ndrine cittadine, Maurizio De Carlo, Carmelo Cimarosa e Stefano Tito Giuseppe Liuzzo. Tre collaboratori di giustizia che hanno avuto trascorsi di primo piano negli organici delle cosche che hanno ribadito i numerosi temi accusatori riguardo lo strapotere del direttorio di ’Ndrangheta che operava nel cuore della città, l'oppressione esercitata su imprenditori, costruttori e commercianti condannati a pagare l'odioso pizzo pur di non incorrere nelle ritorsioni dei clan, la conquista dei subappalti e delle forniture di materiali in ogni cantiere che si apriva dal centro storico alle immediate periferie. Temi che sono in cima alle contestazioni del pool antimafia a capi e gregari sul banco degli imputati in Epicentro”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata