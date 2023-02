Polistena, riapre dopo due anni il ponte di San Rocco

Riapertura al transito veicolare e pedonale della strada di collegamento sul ponte in località San Rocco. Ritenuto che sono cessati i motivi di pericolo alla pubblica incolumità che hanno condotto alla chiusura, il sindaco Michele Tripodi ha firmato l’ordinanza di riapertura.

Come si ricorderà, il 27 aprile 2021, era stato il commissario straordinario Umberto Campini ad ordinare la chiusura. A seguito dell’ordinanza venne approvato un progetto esecutivo per la messa in sicurezza di strade urbane nel quale venne previsto anche un intervento volto ad assicurare la stabilità del terreno sottostante al ponte. Il 31 gennaio, il Rup ha redatto la relazione finale con la descrizione dei lavori dopo che il 23 gennaio 2023 è stato effettuato il collaudo tecnico-amministrativo. Il Rup ha concluso la propria relazione ritenendo «che con i lavori eseguiti durante l’intervento, siano oggettivamente venute meno le cause che hanno condotto alla chiusura della strada e che pertanto non sussistono motivi ostativi alla sua riapertura».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata