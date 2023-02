Reggio: storia, cultura e turismo. Il territorio “in vetrina” alla Bit

In vetrina tutto il meglio di Reggio. Occasione straordinaria la Bit di Milano, per promuovere il territorio nel momento in cui gli sforzi sembrano convergere sullo stesso obiettivo: il rilancio turistico. Dalle crociere alla destagionalizzazione. Per andare “oltre” le spiagge e i Bronzi. E proprio in quest’ottica c’è grande attesa per l’apertura ufficiale della Borsa internazionale del turismo.

In programma il 12 febbraio, per la prima giornata, ci sarà la degustazione di prodotti dolciari seguita, alle 15.30, dalla conferenza “Reggio Calabria: rinnovata meta turistica. Valorizzazione del passato e prospettive per il futuro”. In questo contesto, si parlerà delle nuove opportunità offerte dal turismo crocieristico con gli attracchi di navi di lusso previsti a partire dal prossimo aprile. Ne discuteranno il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, l’assessore comunale alla cultura Irene Calabrò, il presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, il presidente dell'Autorità portuale Mario Mega e il soprintendente Fabrizio Sudano.

