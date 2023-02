Reggio, «Diminniti a rischio isolamento, al buio e senza trasporto pubblico»

Percorrono a piedi più di due chilometri per raggiungere la fermata dell'autobus di linea. Va avanti così da tre settimane, ma con le temperature polari di questi giorni per i ragazzi della frazione di Diminniti il viaggio fino a scuola diventa un percorso ad ostacoli. Succede da quando per via dei lavori, la strada è devastata. Al primo pesante guasto l'Azienda di trasporto pubblico ha rilevato ha deciso di accorciare la corsa e far fermare l'autobus a Sambatello. Il tratto che rimane i ragazzi e tutti gli altri cittadini che usano i mezzi pubblici per spostarsi verso il centro devono farlo a piedi e con temperature che ieri mattina presto sono andate sotto zero.

Il problema, spiegano i cittadini residenti, si è creato quando sono stati avviati i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di rete idrica. L’impresa ha avviato il cantiere, iniziato a scavare, poi ha abbandonato il territorio. E intanto l'arteria che il bus deve percorrere è rimasta devastata.

Il quartiere è a rischio isolamento. E vista la stagione e basterebbe una pioggia violenta per lasciare fuori un’intera comunità.

