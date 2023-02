"Happy dog" a Locri, niente estorsioni: Russo assolto con formula piena

“Pioggia” di assoluzioni al processo nato dall’operazione “Happy Dog”. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, il Tribunale di Locri (presidente Ada Vitale, consiglieri Federico Casciola e Rosario Sobbrio), hanno assolto Marcello Russo dalle accuse di reato di associazione di stampo mafioso e tentata estorsione aggravata con la formula “per non aver commesso il fatto”. Assolti dai reati rispettivamente contestati anche Francesco Fava, Antonio Fava, Luigi Bartolo, Antonino Ammendola, Vincenzo Brizzi, Maria Antonia Catania, Loredana Cogliandro, Eduardo Perri, Edoardo Faiello e Antonio Ferraro. Dichiarata la prescrizione solo per due dei reati in contestazione. Il collegio penale ha ordinato «il dissequestro e la restituzione ai rispettivi aventi diritto delle società “Happy Dog srl”, “Rifugio canino Il Parco srl” e “Mister Dog srl”, di cui nel provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 9 giugno 2018».

