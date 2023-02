Santuario di Polsi sommerso dalla neve. Soccorse le persone rimaste isolate

Si è risolta positivamente la vicenda che ha coinvolto alcune persone, rimaste isolate a causa della neve presso il Santuario di Polsi. Con il coordinamento della Prefettura, grazie all'azione sinergica dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, degli operatori del 118 e dell'Amministrazione comunale di San Luca, la squadra di soccorritori dei Vigili del Fuoco, impegnata da ieri, ha raggiunto con un gatto delle nevi il Santuario di Polsi.

Tutte le persone sono risultate in buone condizioni di salute. Una anziana signora, per le particolari patologie da cui è affetta, è stata condotta in Ospedale con l'elicottero (la signora, classe 1947, sta bene. E' stata visitata e poi dimessa dall'ospedale di Locri).

