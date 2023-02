S. Cristina d’Aspromonte, 30enne ucciso da un’auto a Roma

Indagini serrate sull’incidente costato la vita giovedì pomeriggio, nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, al 30enne Emmanuele Kleber Catananzi, originario di Santa Cristina d’Aspromonte. Emmanuele stava procedendo sul marciapiede, in via dell’Archeologia al telefono con la sua ragazza, quando la Bmw condotta da una donna, è uscita fuori strada e si è schiantata contro gli altri veicoli in sosta. Proprio una delle macchine in sosta è stata scaraventata sul marciapiede, ha urtato e travolto il ragazzo. Schiacciato fra i veicoli, a nulla è servito l’arrivo degli operatori del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata, dove è morto poco dopo. La Bmw è stata sequestrata e presto sarà effettuata una perizia tecnica disposta dalla Procura.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata