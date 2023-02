Locride, bomba molotov lanciata in giardino: intimidazioni ai danni di una coppia di coniugi

Persone non identificate hanno gettato nel giardino dell’abitazione di una coppia di coniugi una bottiglia incendiaria che è scoppiata, non provocando, comunque, alcun danno. É accaduto a Stignano, nella Locride. L’intimidazione è stata denunciata ai carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, che hanno avviato le indagini per identificarne i responsabili. Riguardo al movente dell’intimidazione non si esclude, al momento, alcuna ipotesi. L’uomo della coppia è un assicuratore, mentre la moglie è impegnata nel sociale ed in politica. È presidente, infatti, dell’associazione «I am Stignano» ed è stata candidata alle ultime elezioni comunali senza risultare eletta.

Dalla prima ricostruzione dei fatti ad opera degli investigatori della Compagnia carabinieri di Roccella, una persona non ancora identificata, approfittando del buio, sarebbe scesa da un’auto condotta da un complice, e avrebbe gettato nel giardino dell’abitazione dei due coniugi una bottiglia di plastica con all’interno liquido infiammabile. Lo scoppio della molotov ha comprensibilmente terrorizzato i due coniugi i quali, insieme ad altri familiari, in quel momento si trovavano in casa. È stato lo stesso Cricelli a lanciare l’allarme e a richiedere, telefonicamente, l’intervento dei carabinieri. L’esplosione non ha comunque causato alcun danno all’abitazione.

Prima dell’arrivo dei carabinieri, questo quanto emerso dal racconto – tutto però ancora da verificare - fatto da alcuni vicini di casa, un’auto si sarebbe allontanata rapidamente dalla zona pochi attimi dopo lo scoppio. Gli investigatori sono ora impegnati a visionare i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza collocate in tutta la zona della cittadina. Sulla grave intimidazione compiuta ai danni dei due professionisti “ferma condanna” è stata espressa dal sindaco di Stignano, Pino Trono: «Non riesco a dare una spiegazione a quanto si è verificato. A Stignano non sono mai accaduti episodi simili», ha dichiarato il primo cittadino stignanese.

