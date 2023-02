“Non disperdiamoci”, in calo a Reggio i dati sull’abbandono scolastico

Istituti comprensivi della città di Reggio Calabria e associazioni in sinergia per arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico. Si è partiti da uno studio promosso dalla Fondazione “Antonino Scopelliti”, annunciato lo scorso mese di giugno, prendendo spunto da tre scuole distribuite sul territorio: Telesio, Falcomatà-Archi e Radice-Alighieri, ieri a Palazzo San Giorgio, sede del Comune si è fatto il punto del progetto “Non disperdiamoci”, nel corso del quale si è evidenziato una diminuzione del fenomeno. A confrontarsi sono stati il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, il sindaco facente funzioni del Comune, Paolo Brunetti, la presidente della Fondazione Rosanna Scopelliti e l’assessore comunale alle Politiche sociali Demetrio Delfino.

Da giugno ad oggi sono stati evidenziati non solo i dati numerici ma anche le concause della dispersione scolastica e come attuare una serie di strategie preventive. L’incontro è stato moderato dalla direttrice della Fondazione “Antonino Scopelliti” Maria Cantone, supportata dalla delegata scuola, Mafalda Pollidori.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata