Reggio, la torretta dell’antico Municipio attende i lavori... dopo 10 anni

Sono trascorsi dieci anni, sono stati annunciati progetti, finanziamenti, interventi. Ma la torre dell’antico municipio di Pellaro continua a rimanere solo una voce in uno dei diversi piani delle opere pubbliche approvati in questi lustri.

Alcune parti della torretta sono venuti giù ne 2013, era la stagione del commissariamento del Comune, allora intervennero i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza, il Comune poi aveva “incerottato” la struttura con dei teloni per preservarla. Ma quella che doveva essere un’operazione “tampone” si è rivelata essere l’unica attività per la struttura che racchiude un pezzo dell’identità del territorio. Eppure il tessuto associazionistico del territorio aveva proposto una serie di interventi a costo zero per le allora quasi dissestate casse di Palazzo San Giorgio. Il senso di appartenenza si era tradotto in una proposta concreta che era stata inoltrata alla nuova classe dirigente, appena insediata. La Giunta Falcomatà aveva valutato positivamente l’idea, o almeno così era sembrato nel 2015, poi tutto cadde nel silenzio. Alcune imprese che hanno già maturato esperienza nel campo degli interventi di restauro su edifici di pregio si erano proposte di eseguire i lavori sotto la supervisione della Soprintedenza, il costo dell’intervento sarebbe stato autofinanziato dalla comunità pellarese. Allora si sarebbe trattato di poche migliaia di euro. Oggi i costi sono lievitati.

