Reggio Calabria, torna il grande ciclismo dei professionisti

Ritorna il grande ciclismo in Calabria. La città dello Stretto ospiterà la carovana delle “due ruote” il prossimo mese di Aprile. I professionisti del ciclismo, nazionali ed internazionali, saranno impegnati nella disputa del giro ciclistico “Città Metropolitana di Reggio Calabria”.

L’ufficialità è arrivata nella serata di ieri dal delegato allo Sport della Città Metropolitana, Giovanni Latella: “Abbiamo approvato lo schema di convenzione per la realizzazione del giro ciclistico città metropolitana con la federazione e la lega di ciclismo. Le due ruote ritorneranno, a breve, nei nostri splendidi borghi della provincia reggina”.

Ritorna, quindi, una “classica” del ciclismo professionistico che mancava da Reggio Calabria da qualche decennio. Ormai sono lontani i tempi del giro ciclistico della Provincia di Reggio Calabria, organizzato dal glorioso “Sporting Club Reggio”, allora presieduto dal dinamico ed intraprendente Antonello Careri, una competizione che richiamava in città tutti i vari campioni del momento. Sulle strade della provincia reggina hanno scritto pagine di storia corridori come il campionissimo di tutti i tempi, Fausto Coppi (trionfatore nel 1950), che ha preceduto la vittoria di “Ginettaccio” Bartali avvenuta nel 1952. Ma l’Albo d’Oro dell’allora giro ciclistico della Provincia di Reggio può contare anche sui successi di Vittorio Adorni, Franco Bitossi, Pierino Gavazzi, Giovanbattista Baronchelli, Wladimiro Panizza, per finire agli ultimi anni dello scorso secolo che hanno visto primeggiare gente del calibro di Francesco Moser, Beppe Saronni, Moreno Argentin e Tony Romingher.

