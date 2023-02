Reggio, "operazione" acqua: stop agli sprechi della rete

Un’operazione che mette fine agli sprechi di questi anni. La sostituzione di un importante tratto di rete nell’area di Sbarre, (nella traversa Lombardo) dovrebbe finalmente riordinare una situazione che ha generato disagi e inefficienze. La fuoriuscita copiosa del prezioso liquido infatti se da un verso generava sprechi, dall’altra dissestava il manto stradale. Quindi un doppio danno. Il risultato? Una specie di campo da guerra. Il Comune finalmente è intervenuto per risolvere una vicenda che da tempo era segnalata dai cittadini residenti. L’operazione rientra in un intervento articolato di ammodernamento della rete che abbraccia l’intera area ed è finanziato attraverso le risorse del Decreto Reggio.

Si continua a scavare in questi giorni, il primo tratto è stato realizzato per arrivare al pozzetto, da dove partiranno gli allacci alle abitazioni attraverso una nuova condotta in acciaio. «Stiamo lavorando a ritmi serrati per dare risposte ai cittadini – sostiene il consigliere delegato all’Idrico, Franco Barreca – grazie alla disponibilità e all’abnegazione dell’ufficio tecnico e di Castore». Certo la strada è tutta in salita la rete idrica è vecchia ormai inadeguata. «Ieri siamo dovuti intervenire anche in via Zara a Santa Caterina dove è scoppiato un tubo, la squadra ha dovuto interrompere un altro intervento, sempre per la riparazione di una perdita per tentare di risolvere il problema».

