Catona, comincia la nuova fase per cancellare il degrado

I lavori sono stati aggiudicati. Adesso è conto alla rovescia per avviare il cantiere. La riqualificazione dell'affaccio a mare sul litorale di Catona è qualcosa in più di un progetto ambizioso. Inizia il percorso che ha portato l'amministrazione ad investire 1,5 milioni per la creazione del parco natura a tutela e valorizzazione dell'area Sic attraverso le risorse del React Eu.

Il litorale della periferia nord dopo una stagione di incuria e degrado adesso ricomincia a sperare in una riqualificazione capace di ridare smalto al litorale e non solo. Secondo un progetto più articolato che si snoda su più direttrici.

L’idea complessiva del Comune è riassunta nelle premesse dell’intervento: la riqualificazione urbana della zona nord della città costituisce un impegno rilevante nel campo della riprogettazione della città metropolitana. Il progetto ha come scopo quello di “fare città”, valorizzando ed ampliando i contenuti formativi dell’ambiente urbano e favorendone l’appropriazione collettiva attraverso il controllo dei requisiti di forma e di immagine degli spazi pubblici principali.

