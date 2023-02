Miramare bis a Reggio, Falcomatà il 16 marzo davanti al Gup

È stata fissata per il prossimo 16 marzo l’udienza preliminare del procedimento cosiddetto “Miramare-bis” per la mancata costituzione del Comune come parte civile nel processo “Miramare”. Davanti al Gup dovrà comparire il sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà, unico indagato per il reato di abuso d’ufficio avendo impedito – secondo la ricostruzione dei fatti dai magistrati della Procura della Repubblica – che il Comune si costituisse parte civile nel processo Miramare che ha visto condannati – anche in Appello – il sindaco Giuseppe Falcomatà, gran parte della sua prima giunta e alcuni dirigenti.

Secondo i magistrati inquirenti, in questa nuova inchiesta – nata da un esposto in Procura del movimento “Reggio Futura” –, con il suo agire e con le sue omissioni Giuseppe Falcomatà avrebbe impedito la costituzione dell’Ente come parte civile arrecando così a se stesso e agli altri imputati un ingiusto vantaggio patrimoniale. Un’accusa, ovviamente, tutta da dimostrare, a cominciare proprio dalla prossima udienza preliminare. Se il Gup non archivierà il caso ma riterrà che l’accusa sia meritevole di essere approfondita con un dibattimento, l’imputato potrà optare di essere giudicato con il rito abbreviato (e ottenere lo sconto di un terzo della pena) o con il processo ordinario.

