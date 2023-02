Pagamento Tari, a Rosarno moroso l’80% dei contribuenti

Dettagliato rapporto alla città dei commissari straordinari Giannelli, Mancuso e Buda sulle complesse problematiche connesse al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che se non affrontate in maniera adeguata e risoluta rischiano di produrre effetti nefasti per l’intera collettività.

Per i commissari, pertanto, si rende opportuno esplicitare in maniera chiara quali sono le principali problematiche connesse alla raccolta, e quali le azioni messe in campo, per mitigarne gli effetti, da parte degli attuali amministratori, che sin dal loro insediamento (settembre 2021) hanno ordinato più volte di procedere a raccolte straordinarie, per liberare la cittadina dalle tonnellate di rifiuti che giacevano ai margini delle strade del centro e delle periferie. «C’è da tenere presente – sottolinea la terna – che il Comune non ha ancora un servizio di raccolta differenziata, in quanto è andata deserta la gara bandita presso la Centrale unica di committenza (Cuc) della Città metropolitana».

