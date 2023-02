Reggio Calabria e Condofuri nel dolore, la morte di Daniele Nucera nel seggio delle primarie

Era uscito dal seggio per prendere una boccata d’aria. Forse aveva avvertito un leggero malore. All’interno lo aspettavano per dare l’avvio allo spoglio delle schede per le primarie del Pd, che aveva seguito dalla mattina, da appassionato tesserato. A un certo punto si è accasciato a terra, con i presenti che hanno provato a soccorrerlo ma che si erano subito accorti che la situazione eera disperata. Quando è arrivata l’ambulanza, per Daniele Nucera, 46 anni, di Condofuri, non c’era più nulla da fare. Per il paese è stato uno choc. Stimato professionista, marito dall’attuale assessore comunale Valentina Carolina Nucera, era benvoluto da tutti. La politica era la sua passione e anche in questo appuntamento per l’elezione del segretario del suo partito aveva voluto essere presente. La notizia della sua morte è rimbalzata da un capo all’altro del centro abitato in un attimo, allargandosi a tutta l’Area Grecanica. Unanime la reazione di incredulità e di fortissima costernazione.

"Si fa fatica a commentare l'improvvisa scomparsa di un giovane come Daniele Nucera. E’ stato – ha commentato il segretario del circolo comunale Pd, Nino Rodà – uno choc, un momento drammatico a cui abbiamo assistito impotenti e con profonda frustrazione". Anche il sindaco, Tommaso Iaria, ha parlato di "giornata particolarmente triste per la comunità tutta".